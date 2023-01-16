Hırsıza tekme atan çiçekçiye çevredekiler tepki gösterdi

İstanbul Galata'da markette yakalanan hırsıza seyyar çiçekçi tekme attı. Polis beklenirken yaşanan olaya çevredekiler tepki gösterdi. Vatandaşların araya girmesiyle çiçekçi marketten uzaklaştırılırken hırsızlık şüphelisi polis tarafından gözaltına alındı.

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