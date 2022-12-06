Hırsızı yakaladı, polis gelene başında bekledi

İstanbul Esenyurt’ta gündüz saatlerinde bir apartmana girmeye çalışan hırsız, mahalle sakinleri tarafından fark edildi. Kaçmaya çalışan hırsızı bir kişi yakaladı ve yere yatırarak mahalleliyle birlikte polis gelene kadar başında bekledi. Olay yerine gelen polis, hırsızı gözaltına aldı.
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