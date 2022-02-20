Hırsızın 52 suç kaydı ortaya çıktı

İstanbul Ümraniye’de bedensel engelli bir gencin akülü sandalyesini çalan hırsız yakalandı. Sandalyeyi hurdacıya satan hırsızın 52 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Polis, akülü sandalyeyi hurdacıdan alarak engelli vatandaşa teslim etti. Hırsız gözaltına alınırken hurdacıya da ‘hırsızlık malı satın almak’ suçundan ceza kesildi.
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