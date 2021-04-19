Hırsızlar dükkanı soymaya çalışırken sahibi geldi

İstanbul Sultangazi’de üç hırsız, soymaya çalıştıkları dükkanın sahibi gelince ne yapacağını şaşırdı. Geldikleri aracı dükkanın hemen önüne park eden hırsızlar, kepengi açmak için dakikalarca uğraştı. Ancak tam o sırada karşıdan dükkan sahibinin geldiğini görünce araçlarına binip beklemeye başladılar. Araçtan ve içindekilerden şüphelenen adam, cep telefonuyla polisi aramaya kalkınca hırsızlar kaçıp gitti.
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NTV 19.04.2021 - 11:44| Son Güncelleme : 19.04.2021 - 11:57
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