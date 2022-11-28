Hırsızların adliyede polisin çantasını çaldığı anlar kamerada

İstanbul Esenyurt’ta hırsızlık suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede, ‘‘adli kontrol şartıyla’’ serbest bırakılan 2 şüpheli, dışarı çıkarken polisin masa üzerindeki çantasını çaldı. Güvenlik kamerasının kaydettiği hırsızlık anından sonra kaçan şüphelilerden biri yakalanarak tutuklandı, diğeri ise aranıyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.