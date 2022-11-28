Hırsızların adliyede polisin çantasını çaldığı anlar kamerada

İstanbul Esenyurt’ta hırsızlık suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede, ‘‘adli kontrol şartıyla’’ serbest bırakılan 2 şüpheli, dışarı çıkarken polisin masa üzerindeki çantasını çaldı. Güvenlik kamerasının kaydettiği hırsızlık anından sonra kaçan şüphelilerden biri yakalanarak tutuklandı, diğeri ise aranıyor.

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