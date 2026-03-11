Hırsızların hedefi olan hurdacı defalarca soyuldu. Olay kameralara saniye saniye yansıdı

Edinilen bilgilere göre, merkez İmamağa Mahallesi eski Mezarlık karşısındaki Sait T.'ye ait hurdacı dükkanı son 5 ayda 6 kez hırsızlarca soyuldu. Hırsızların hedefi haline gelen iş yerinden şu ana kadar yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde bakır ve hurda malzemeleri çalındı. Kepenkleri zorlayarak iş yerine girerek soygun yapan şahısların hırsızlık anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Her defasında iş yeri soyulan Sait T., durumu polis ekiplerine bildirdi.

Hırsızlardan bıktığını söyleyen Sait T., yetkililerden yardım istediğini dile getirdi. Hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma sürüyor.