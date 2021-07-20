Hırsızlık şüphelisine öldüresiye dayak

İstanbul Bahçelievler’de inşaat halindeki binadan hırsızlık yapmaya çalışan genci, üç kişi tekme tokat dövdü. İddiaya göre, mahalle sakinlerinden biri, genci hırsızlık yaparken yakaladı. İkili arasında başlayan kavgaya iki mahalle sakini daha katıldı. Gencin dakikalarca tekme tokat dövüldüğünü görenler, pencerelerden bağırarak üç adamı durdurmaya çalıştı. Yanındaki bıçakla bir kişiyi bacağından yaralayan şüpheli ile mahalle sakinleri gözaltına alındı.
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ntv.com.tr 20.07.2021 - 12:17| Son Güncelleme : 20.07.2021 - 12:27
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