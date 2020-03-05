Hisar'ın İdlib görevi başlıyor

Milli imkanlarla üretilen Hisar Hava Savunma Sistemi, Bahar Kalkanı Harekatı için önümüzdeki hafta bölgeye sevk ediliyor. Hisar'ın alçak ve orta irtifa versiyonları bölgeye konuşlandırılacak. Sistemlerle bölgedeki üs bölgeleri ve askerlerin konuşlu olduğu noktalar uçak, helikopter ve insansız hava araçlarının saldırılarına karşı korunacak.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber 05.03.2020 - 01:31| Son Güncelleme : 05.03.2020 - 01:37
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.