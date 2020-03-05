Hisar'ın İdlib görevi başlıyor

Milli imkanlarla üretilen Hisar Hava Savunma Sistemi, Bahar Kalkanı Harekatı için önümüzdeki hafta bölgeye sevk ediliyor. Hisar'ın alçak ve orta irtifa versiyonları bölgeye konuşlandırılacak. Sistemlerle bölgedeki üs bölgeleri ve askerlerin konuşlu olduğu noktalar uçak, helikopter ve insansız hava araçlarının saldırılarına karşı korunacak.

NTV Haber 05.03.2020 - 01:31 | Son Güncelleme : 05.03.2020 - 01:37

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