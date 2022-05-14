Hortum paniği böyle görüntülendi

Isparta'da Yeni Sanayi Sitesi'nde dün öğle saatlerinde hortum meydana geldi. Kısa süre etkisini sürdüren hortum, paniğe neden oldu. Bir süre görüldükten sonra kaybolan hortum, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberler - DHA 14.05.2022 - 17:14 | Son Güncelleme : 14.05.2022 - 17:20

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