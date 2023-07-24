HÜDA PAR'a saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Adana'nın Seyhan ilçesinde HÜDA PAR binasında gerçekleştirilen bıçaklı saldırıya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'nda 22 Temmuz'da bıçaklı saldırıya uğrayan İl Başkanı Salih Demir yaralanmış, İl Sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybetmiş, olayla ilgili A.S. gözaltına alınmıştı. Saldırıda yaşamını yitiren Pişgin'in cenazesi dün defnedildi, gözaltına alınan zanlı da tutuklandı.
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