Hukukçular uyarıyor: Suç işlemeyi meslek haline getirenler daha yakından izlenmeli
Onlarca suç kaydı olanlar, aldıkları cezalara rağmen kısa sürede serbest kalıp topluma karışabiliyor. Son olarak İstanbul'da 31 yaşındaki polis memuru Cihat Ermiş, ihbar yapılan adrese gittinde açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Zanlının 32 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Hukukçular sabıka kaydı bu denli yüksek olan kişilerle ilgili farlı bir uygulamaya gidilmesi gerektiği görüşünde. İşte ayrıntılar...
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