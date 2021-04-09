Hurda otomobil parçalarıyla kamyonet yaptı

Trabzon'un Maçka ilçesinde elektrik otomasyon işiyle uğraşan Umut Uzunlar (21), topladığı hurda otomobil malzemeleriyle, 10 bin TL maliyetle, saatte 100 kilometre hıza ulaşabilen kamyonet tasarladı. Uzunlar, dayanıklı olması için kaportasını alüminyum kampozitle kapladığı yaklaşık 1 ton yük taşıma kapasitesine sahip kamyonetle, bağ bahçe işlerinin yanı sıra kışlık odunlarını taşıyor, komşularına da yardımcı oluyor.
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NTV 09.04.2021 - 10:46| Son Güncelleme : 09.04.2021 - 10:58
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