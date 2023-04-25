Hürjet gökyüzü ile buluştu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Twitter hesabından Hürjet ilk uçuşunu paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." mesajını verdi.
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