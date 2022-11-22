Husumetlisi pusu kurup pitbull köpeğini saldırttı

Bursa’da husumetlisinin konuşmak için işyerine çağırdığı Erol Duran, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. İddiaya göre, üç kişi Erol Duran’ı dövmeye başladığı sırada husumetlisi de ‘‘yakala oğlum’’ diyerek pitpull cinsi köpeğini saldırttı. İki kolu parçalanan Duran, pitbullu pencereden aşağı attı. Daha sonra köpeğin içeri alınarak kendisine tekrar saldırtıldığını anlatan Duran ‘‘Ölümden döndüm, adalet önününde hesap vermelerini istiyorum’’ dedi.
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