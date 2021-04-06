Husumetlisini yaraladı,tüfekle balkona çıktı

Samsun'da Recep M. (63), para meselesi yüzünden husumetli olduğu C.K.'yi (44) tüfekle vurarak yaraladı. Olayın ardından gittiği evinde polisleri görünce tüfekle balkona çıkan Recep M., gazetecilere konuşmadan teslim olmayacağını söyledi. Gazetecilere, ''yanlarına, konuşmaya gittim. Ama bana küfrettiler'' diyen Recep M., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Husumetlisi ise hastanede tedavi altına alındı.

NTV 06.04.2021 - 12:05 | Son Güncelleme : 06.04.2021 - 12:45

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