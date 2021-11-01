‘İ’ harfini öğretmek için okula inek getirdi

Sakarya’nın Söğütlü ilçesi Yeniköy İlkokulu’nda öğretmenlik yapan Neslihan Yıldız, öğrencilerine ‘İ’ harfini öğretmek için okula inek getirdi. 15 yıldan beri sınıf öğretmenliği yapan Yıldız, velilerin de kendisine destek olduğunu söyledi ve ‘‘Çocukların okula karşı olumlu duygular beslemelerini ve güzel anılar biriktirmelerini istiyorum’’ dedi.

Haberler - ntv.com.tr 01.11.2021 - 15:41 | Son Güncelleme : 01.11.2021 - 15:58

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