İBB soruşturması: Operasyon polis kamerasında

Anadolu Ajansının haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan Ali Nuhoğlu ve aranan Emrah Bağdatlının adreslerinde yapılan aramalarda yüksek miktarda para ele geçirildi. Aramalarda ele geçirilen paralar, polis kamerasınca kayıt altına alındı.
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