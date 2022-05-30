İBB'den Maltepe'de fetih kutlaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un fethinin 569. yılını Maltepe etkinlik alanında düzenlenen organizasyonla kutladı. Çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte İstanbul'un fethi gökyüzüne yansıtıldı. Ünlü sanatçı Teoman da etkinlikte sahne aldı.

Haberler - NTV Haber 30.05.2022 - 04:25 | Son Güncelleme : 30.05.2022 - 04:35

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