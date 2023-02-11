İBB'nin afet gemisine dönüştürülen 2 feribotu, Hatay'a gidecek

Depremzedelerin hayatlarını biraz olsun kolaylaştırabilmek için artık eldeki her araç kullanılmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de, İDO'ya ait deniz otobüsünü afet yardım gemisine çevirdi. Gemi sadece bir günde hastane, mutfak ve konaklama odalarının bulunduğu dev bir tesise dönüştürüldü. 25 saat sürecek yolculuğun sonunda İskenderun'a varması beklenen Orhangazi Gemisi'ne ikinci bir gemi daha eşlik edecek. (Haber: Ahmet Örsoğlu Kamera: Burak Sevinç, NTV Haber)
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