İbni Sina'nın salgınla mücadele reçetesi

Şu günlerde özellikle Rusça konuşan ülkelerde eski bir Sovyet filmi gündemde... Sosyal medyada trendler arasına da giren ve orijinal adı "Avicenna" yani "İbn-i Sina" olan 1957 yapımı filmde, İbn-i Sina'nın salgın karşısında aldığı önlemlerden kesitler sunuluyor. Buhara doğumlu Müslüman alim yaklaşık bin yıl önce, İran ve Türkistan'da tıp alanında devrim niteliğinde uygulamalar gerçekleştirmişti. Batının örnek aldığı İbn-i Sina ve öğrencisi Biruni'nin olağanüstü hikayesini anlatan 63 yıl önce üretilmiş bu filmde, veba salgınına karşı alan önlemler dikkat çekici. İşte o görüntüler...
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NTV 03.04.2020 - 09:58| Son Güncelleme : 03.04.2020 - 10:39
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