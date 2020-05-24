İbrahim Kalın: Turizmde haziran ortasında veya sonunda hareketlilik görebiliriz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, corona virüs mücadelesine yönelik planlanan takvim ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. NTV canlı yayınına katılan Kalın, turizm sezonunun haziran ayında canlanmasının beklendiğini söyledi. Önümüzdeki 10-15 günlük sürecin kısıtlamaların kapsamı açısından önemli olduğunu vurguladı.

NTV 24.05.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 24.05.2020 - 09:26

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