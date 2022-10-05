İbrahim Kalın festivale sazı ve türküleriyle eşlik etti
4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali bu yıl Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirildi. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’ndeki konsere Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sazı ve türküleriyle katıldı. (Haber:Ahmet Örsoğlu Kamera:Burak Sevinç)
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