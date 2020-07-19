İbrahim Kalın: İkonlar ışık ile değil perdeyle kapatılacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın NTV'ye konuk oldu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ayasofya'da ilk namaza ilişkin bilgiler veren Kalın, ikonların ışık ile değil perde ile kapatılacağını söyledi. Kalın'ın Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ve Yunanistan ile Berlin'de yapılan görüşmeye ilişkin değerlendirmeleri de oldu.
Abone ol
Paylaş
NTV Haber 19.07.2020 - 20:17| Son Güncelleme : 19.07.2020 - 21:24
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.