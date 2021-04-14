İbrahim Kalın'dan yeni beste

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ibrahim Kalın, "Hiç Oldum" isimli yeni türküsü için klip çekti. Kalın, Hiç Oldum türküsünde, divan bağlama çaldı. Kalın'a, gitarda ünlü sanatçı Erkan Oğur, kemençe de ise Derya Türkan eşlik etti.
Abone ol
Paylaş
NTV 14.04.2021 - 10:14| Son Güncelleme : 14.04.2021 - 10:38
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.