İbrahim Kalın'dan yeni beste

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ibrahim Kalın, "Hiç Oldum" isimli yeni türküsü için klip çekti. Kalın, Hiç Oldum türküsünde, divan bağlama çaldı. Kalın'a, gitarda ünlü sanatçı Erkan Oğur, kemençe de ise Derya Türkan eşlik etti.

NTV 14.04.2021 - 10:14 | Son Güncelleme : 14.04.2021 - 10:38

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