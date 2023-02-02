İçinde hasta olan ambulansı sıkıştırıp küfür yağdırdı

İstanbul Bakırköyde bir otomobil sürücüsü, içinde hasta olan ambulansı sıkıştırıp sağlık ekibine küfürler yağdırdı. Yaşananları, ambulanstaki bir sağlık çalışanı cep teelfonuyla kaydetti. Polis, araç sürücüsününü yakalanması için çalışma başlattı.

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