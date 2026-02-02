İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ''GÖKBEY'' paylaşımı: Mutluyuz, gururluyuz

02.02.2026 10:39

AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Havacılık Komutanlığının 5. GÖKBEY helikopterini envanterine kattığını duyurdu. Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Gökbey filomuz büyüyor. Jandarma Havacılık Komutanlığımız, 5'inci GÖKBEY helikopterini envanterine kattı. Mutluyuz, gururluyuz." ifadelerini kullandı. Paylaşımda, yeni GÖKBEY'in envantere katılma sürecine ait görüntülere de yer verildi.