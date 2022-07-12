İçişleri Bakanı, metroda ırkçı söyleme maruz kalan Senegalli aileyi ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul metrosunda bir yolcunun ırkçı söylemleri ile karşılaşan Senegalli aileyi ziyaret etti. Senegalli aileyi kaldıkları evde ziyaret eden Bakan Soylu, çocuklara oyuncak hediye etti. Aile bireyleriyle sohbet etti. Ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada "Tertemiz insanlar. Irkçı saldırıya çok üzülmüşler. Biz Müslümanız bizde yabancı düşmanlığı olamaz" diye konuştu. Soylu Türkiye'deki yabancıların siyasete alet edilmemesi gerektiğini de söyledi.
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NTV Haber 12.07.2022 - 12:39| Son Güncelleme : 12.07.2022 - 15:30
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