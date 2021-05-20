İçişleri Bakanı Soylu: Suç örgütlerinin hedefindeyim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber'de gündeme yönelik soruları yanıtladı. Son dönemde kamuoyunun gündemde olan, firari suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Soylu, "Organize suç örgütlerinin hedefinde olduğunu", "ilk iki videoyu izlediğini, hedefin Türkiye" olduğunu söyledi.

NTV Haber 20.05.2021 - 00:31 | Son Güncelleme : 20.05.2021 - 01:10

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