İçişleri Bakanı Soylu'dan HDP'ye tepki (Meclis'te festival tartışması)

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde zaman zaman tansiyon yükseliyor. İktidar ve muhalefet arasında önce atanmış-seçilmiş tartışması çıktı. Ardından da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Adana Kebap Festivali nedeniyle karşı karşıya geldi. Bakan Soylu, HDP'nin hendek operasyonlarıyla ilgili iddialarına da tepki gösterdi.

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER