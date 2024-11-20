İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmesinde kayyum gerginliği
İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde Meclis koridorunda kayyum gerginliği yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görüşmenin yapılacağı salona ilerlediği sırada, CHP’li milletvekilleri ile AK Partili isimler arasında arbede yaşandı. NTV ekibinden Mustafa Berber, konuyla ilgili ayrıntıları aktardı.
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