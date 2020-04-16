İçişleri Bakanlığı'ndan 31 il için yeni sokağa çıkma yasağı genelgesini yayımladı (İşte istisnalar...)
İçişleri Bakanlığı, virüs salgını ile mücadele kapsamında, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin genelgeyi valiliklere gönderdi. Genelgede yasağın uygulanacağı tarihlerde hangi işletmelerin açık olabileceği ve kimlerin sokağa çıkabileceği ayrıntılı olarak açıklandı. PTT, su, gazete, mutfak tüpü dağıtım şirketleri görevlerine devam edecek. Fırınlar ve eczaneler de yine açık olacak.
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NTV 16.04.2020 - 17:00| Son Güncelleme : 16.04.2020 - 17:25
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