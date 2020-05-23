İçişleri Bakanlığı'ndan cami genelgesi

Bu yıl virüs salgını nedeniyle bayram namazı camilerde kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, zor ve hassas bir dönemden geçildiğini vurgulayarak bu kararın alındığını söyledi. 29 Mayıs'ta kapıların yeniden toplu ibadete açılacağı camilerde ise dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor.
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NTV 23.05.2020 - 15:00| Son Güncelleme : 23.05.2020 - 15:53
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