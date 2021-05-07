İçme suyu şebekesine zirai ilaç karıştı, çeşmelerden su sarı renkli aktı

Eskişehir’in Alpu ilçesinde içme suyu hattına, şebekeye kaçak olarak bağlanan bir evden zirai ilaç karıştı. İlçenin bin 500 nüfuslu Yunus Emre Mahallesi’nde çeşmelerden bir süreliğine içme suyu sarı renkle akarken, sudan zehirlendiği belirlenen 1’i çocuk 2 kişi tedavi altına alındı.

NTV 07.05.2021 - 13:27 | Son Güncelleme : 07.05.2021 - 15:56

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