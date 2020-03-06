İdlib'de ateşkes başladı

Moskova'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Lideri Vladimir Putin arasındaki İdlib zirvesinden ateşkes kararı çıktı. Karar gece yürürlüğe girdi. Yaklaşık 6 saat süren toplantıdan sonra Türk ve Rus heyetler kameralar karşısına birlikte geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu süreçte Türkiye, rejimden gelecek her saldırıya tüm gücüyle ve tüm sahada karşılık verme hakkını saklı tutacaktır" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, "İki ülkenin Astana formatını devam ettirme niyetinde olduğunu" vurguladı.
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NTV 06.03.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 06.03.2020 - 10:21
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