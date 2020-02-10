İdlib'de yine rejim saldırısı: Gözlem noktaları değiştirilebilir mi?

İdlib'in kuzeyinde Suriye rejiminin topçu atışı sonucu 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, saldırı sonrası tespit edilen hedeflerin ateş altına alındığını açıkladı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Aslan, canlı yayında konuya ilişkin soruları yanıtladı.

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