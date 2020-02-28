İdlib'deki saldırıda 33 asker şehit

İdlib'den dün akşam saatlerinde acı haber geldi. Rusya destekli rejim güçlerinin hava saldırısında, 33 asker şehit düştü. Türk Silahlı Kuvvetleri saldırya anında ve misliyle karşılık verdi. Halen devam eden operasyonu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırının sıfır noktasından sevk ve idare ediyor.

NTV 28.02.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 28.02.2020 - 10:15

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER