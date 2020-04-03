İETT, erkek hemşireden özür diledi

Sağlık çalışanlarına ücretsiz seyahat hakkını kullanan Tolgahan Karadaş "Erkekten hemşire mi olur?" diyen özel özel halk otobüsü şoförü tarafından araçtan indirilmişti. İETT, hemşire Tolgahan Karadaş'tan özür diledi.
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NTV 03.04.2020 - 13:49| Son Güncelleme : 03.04.2020 - 15:10
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