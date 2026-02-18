İETT otobüsü bariyere çarparak yoldan çıktı
18.02.2026 16:06
İHA
İstanbul E-5 kara yolu Güzelce Büyükçekmece istikametinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü bariyere çarparak yoldan çıktı. 5 yolcu yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yeri havadan görüntülendi.
İl il sahur saatleri 2026: İstanbul, Ankara ve İzmir'de sahur saat kaçta? (Diyanet Ramazan imsakiyesi)
13 yaşındaki çocuk oynadığı oyun sonrası intihar etti. Mavi Balina oyunun ardından bu oyunlara dikkat!
Son dakika Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir'de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 18 Şubat 2026