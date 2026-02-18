İETT otobüsü bariyere çarparak yoldan çıktı

18.02.2026 16:06

İHA

İstanbul E-5 kara yolu Güzelce Büyükçekmece istikametinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü bariyere çarparak yoldan çıktı. 5 yolcu yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yeri havadan görüntülendi.