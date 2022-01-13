İETT otobüsünde ilginç olay: Şoför arkasından bakakaldı
İstanbulkart’ının bakiyesi yetersiz kalan bir kişi, bindiği otobüsteki yangın tüpünü alıp kaçtı. Olay, Beykoz-Mecidiyeköy otobüsünde yaşandı. Kartının bakiyesi yetmeyen yolcu uzun süre otobüs şoförüyle tarıştı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde bir ara yolcunun araçtan indiği ancak daha sonra tekrar araca binip yangın tüpünü çaldığı görülüyor.
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