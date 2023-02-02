İETT otobüsünün durağa girdiği kaza kamerada

İstanbul Bahçelievler D-100 üzerinde İETT otobüsü durağa girdi. Durakta beklerken otobüsün çarptığı 1 kişi ölürken, 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, gelen otobüsün durmayarak durağa girdiği ve minibüse çarparak durduğu görülüyor.
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