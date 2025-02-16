İETT şoförü, dikiz aynasına tutunduğu kamyonetin altında ezildi
Sancaktepe’de trafik kazasına karışan İETT şoförü ile kamyonet sürücüsü kavga etti. Olay yerinden ayrılmak isteyen sürücüyü engellemek isteyen İETT şoförü, kamyonetin dikiz aynasına tutunmaya çalıştı ancak düşerek kamyonetin altında kalıp ağır yaralandı.
Sancaktepe'de S.S.K. yönetimindeki İETT otobüsü, F.E'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı. Kazanın ardından araçlarından inen sürücüler arasında kavga çıktı. Kavga sırasında F.E. bindiği kamyonetle hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, S.S.K, ise aracın dikiz aynasına tutunarak gidişini engellemeye çalıştı. F.E.’nin durmayarak yola devam etmesiyle birlikte S.S.K. bir süre sürüklendi, ardından kamyonetin altında kalarak yaralandı.
Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yakalanan kamyonet sürücüsü F.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İETT sürücüsünün hayat tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
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