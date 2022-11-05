İETT şoförüne çekiçli saldırı

İstanbul'da bir otomobil sürücüsü tartıştığı İETT şoförüne çekiçle saldırmaya çalıştı. Avcılar-Otogar seferini yapan İETT şoförü ile otomobil sürücüsü yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Sürücü bir süre sonra bagajdan aldığı çekiçle otobüse girmeye çalıştı. Çevredekiler saldırganı güçlükle engelledi. Olay sırasında yaralanan olmadı.
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