İETT şoförünün hastaneye yetiştirdiği yolcudan acı haber

İstanbul Beykoz’da İETT otobüsündeyken kalp krizi geçiren ve şoförün hastaneye yetiştirdiği yolcu kurtarılamadı. Yaşlı adamın fenalaştığını fark eden güzergah dışına çıkan şoför, hastaneye bir an önce ulaşabilmek için elinde geleni yaptı. Ancak kalp krizi geçirdiği anlaşılan Zekeriya Teksal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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