İGDAŞ faturaları yeniden düzenleniyor

İstanbul'da tartışılan doğal gaz faturalarıyla ilgili İGDAŞ'tan açıklama geldi. EPDK, uzun dönem kesilen yüksek meblağ faturaların iptalini istemişti. İGDAŞ, söz konusu faturaları 30 günlük olarak yeniden düzenleyeceğini duyurdu. Buna göre, isteyen aboneye 30 günü aşan bölümün meblağı iade edilecek. İsteyen abonenin de bir sonraki faturasından düşülecek.
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NTV 11.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 11.05.2020 - 09:34
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