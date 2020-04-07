Corona virüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için bazı kentlerdeki fırınlarda "askıda ekmek" kampanyası başlatıldı. Askıya bırakılan ekmekler; ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak veriliyor.
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NTV 07.04.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 07.04.2020 - 09:28
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