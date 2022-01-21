İki boksör aynı anda nakavt oldu

Aydın'da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası'nda ender rastlanan bir olay gerçekleşti. Müsabakada ringe çıkan 2 boksör aynı anda yere düştü. Hakem taraflardan birinin kalkmasını beklerken, iki taraf da bir süre yerde kaldı. Sporcular güçlükle ayağa kalkarken mavi köşede yer alan boksör maça devam edemedi. Hakemin maçı tamamlamasının ardından kırmızı köşede yer alan boksör müsabakayı kazandı.
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