İki çocuğun karıştığı kaza felaketle sonuçlandı

Antalya’da akrabasının otomobilini gizlice alarak trafiğe çıkan 13 yaşındaki N.K.D. direksiyon hakiiyetini kaybederek refüje çarptı. Kazada, hemen yanındaki koltukta oturan arkadaşı, 15 yaşındaki Bedirhan Şirazi araçtan fırlayarak hayatını kaybetti. Olayı duyar duymaz kaza yerine gelen abileri sinir krizi geçirdi. Kazada yaralanan 13 yaşındaki N.K.D. hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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ntv.com.tr 16.08.2021 - 16:58| Son Güncelleme : 16.08.2021 - 17:07
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