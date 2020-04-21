İki doktor kardeş corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Corona virüs ile mücadelede sağlık çalışanları ön safhada yer alıyor. Bu nedenle yüksek risk taşıyorlar. Maalesef 4 doktor daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberler, İstanbul, Bursa, Denizli ve İzmir'den geldi. İzmir'de yaşamını yitiren Doktor Nuri İdiz'in kendisi gibi doktor olan ağabeyi Muharrem İdiz de 1 Nisan'da virüsten hayata veda etmişti.
Abone ol
Paylaş
NTV 21.04.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 21.04.2020 - 09:56
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.