İki doktor kardeş corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Corona virüs ile mücadelede sağlık çalışanları ön safhada yer alıyor. Bu nedenle yüksek risk taşıyorlar. Maalesef 4 doktor daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberler, İstanbul, Bursa, Denizli ve İzmir'den geldi. İzmir'de yaşamını yitiren Doktor Nuri İdiz'in kendisi gibi doktor olan ağabeyi Muharrem İdiz de 1 Nisan'da virüsten hayata veda etmişti.

NTV 21.04.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 21.04.2020 - 09:56

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