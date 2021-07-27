İki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.  Kavga sırasında elinden silahı alınan kişi sonrasında yerden aldığı bıçakla kaçmaya başladı. O sırada yere düşen silahı alan bir güvenlik görevlisi havaya ateş açtı.

NTV 27.07.2021 - 13:05 | Son Güncelleme : 27.07.2021 - 13:21

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