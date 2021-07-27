İki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında elinden silahı alınan kişi sonrasında yerden aldığı bıçakla kaçmaya başladı. O sırada yere düşen silahı alan bir güvenlik görevlisi havaya ateş açtı.
Abone ol
Paylaş
NTV 27.07.2021 - 13:05| Son Güncelleme : 27.07.2021 - 13:21
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.