İki günlük yasakta neler yaşandı?

Virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi. Polis ve jandarma, yasağı ihlal edenleri tek tek tespit etti. Yüzlerce kişiye para cezası verildi. Denetimlere yakalanmamak için sıra dışı yöntemler izleyenler de oldu.
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NTV 13.04.2020 - 16:14| Son Güncelleme : 13.04.2020 - 17:06
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